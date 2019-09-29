رياضة | ديسابر يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره شباب بلوزداد في إطار إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويضم التشكيل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار

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خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي

خط الهجوم: محمد فاروق.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة قد انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.