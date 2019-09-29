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هاميلتون يتوج بسباق فورمولا1- الروسي

حقق لويس هاميلتون فوزا لم يكن متوقعا لفريق مرسيدس في سباق الجائزة الكبرى الروسي، اليوم الأحد، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- وذلك بعدما تجاهل سيبستيان فيتيل سائق فيراري أوامر فريقه واضطر للانسحاب من السباق بسبب مشكلة في المحرك.

وانسحب فيتيل من السباق في اللفة 28 من أصل 53 لفة وكلف دخول سيارة الأمان الافتراضية زميله تشارلز لوكلير الفوز بالسباق حيث استغل هاميلتون هذه الفترة لدخول مركز الصيانة للحصول على إطارات جديدة وانتزاع الصدارة.

وحقق هايلتون، بطل العالم، ومتصدر فئة ترتيب السائقين هذا الموسم، المركز الأول متفوقا على زميله بفريق مرسيدس فالتيري بوتاس، فيما جاء لوكلير في المركز الثالث.

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ويعد هذا الفوز هو التاسع لهاميلتون هذا الموسم والـ82 في مسيرته بشكل عام.

وبهذا الفوز، واصل فريق مرسيدس هيمنته على السباق الروسي. حيث فاز مرسيدس بالست سباقات التي أقيمت منذ بدء تنظيمها على مضمار سوتشي في 2014، كما حقق هاميلتون فوزه الرابع على المضمار.