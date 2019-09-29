جونيور أجايي يكتفى بتدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي...

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أجايي نال ثقة الخواجه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ويدفع به فى مركز المهاجم ليكون ورقة رابحة فى فى المباريات الكبيرة مثلما حدث فى لقاء الزمالك فى السوبر المحلى وأحرز فيه هدفين فى اللقاء الذى انتهي بفوز الاحمر 3-2 .
ورفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلى منح لاعبيه راحة من التدريبات كما كان مُخطط له، وأصر على خوض الفريق للتدريبات اليوم الأحد بدون الحصول على راحة بسبب ضيق الوقت بين مباراة كانو سبورت ومواجهة الإنتاج الحربي فى الدوري العام.
فيما خاض خماسي الفريق أليو ديانج وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وايمن أشرف تدريبات خفيفة بالكرة على هامش المران، وجاء خضوع الخماسي لتدريبات خفيفة بالكرة في إطار البرنامج الموضوع لهم بعد مشاركتهم أساسيين في مباراة كانو سبورت التي أقيمت أمس في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
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