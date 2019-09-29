شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد للتحرك إلى ملعب برج العرب لينتظر وصول جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحرص الجهاز الفنى للزمالك على التعامل مع الموقف بشكل طبيعى، حيث قرروا التوجه إلى ملعب برج العرب قبل موعد المباراة بوقت كافً، تمهيدًا لاثبات تواجدهم فى الملعب مع غياب الفريق السنغالى.
جدير بالذكر أن النادى السنغالي يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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