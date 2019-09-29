أسامة فيصل يحرز هدف عالمي في ودية منتخب الشباب وعمان...

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جدة - عمرو شويل أحرز أسامه فيصل لاعب الزمالك و منتخب مصر للشباب مواليد 2001 هدف عالمي فى مرمى منتخب عمان اتصبح النتيجة 3 / 1 فى الودية المقامة باستاد الشمس فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020. تقدم المنتخب فى الدقيقة 28 عن طريق عبدالله عادل لاعب إنبي والدقيقة 42 من ضربة جزاء تصدي لها إبراهيم عادل لاعب بيراميدز. Advertisements جاءت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر للشباب ووصلوا أكثر من مرة لمرمى منتخب عمان ، وأهدر لاعبي الفراعنة أكثر من فرصة للتهديف وزيادة النتيجة عن أكثر من هدفين ،ولكن الرعونة فى إنهاء الهجمات وراء إنتهاء الشوط الاول 2 / 0 فقط. وفى الشوط الثاني نجح المنتخب العماني فى تعديل النتيجة بإحراز هدف فى الدقيقة 51 قبل أن ينجح أسامه فيصل هدف الفراعنة الثالث فى الدقيقة 60. وكان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم الخميس الماضي بملعب الشمس. تضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) أسامه فيصل وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).

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