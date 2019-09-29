شكرا لقرائتكم تغير ترتيب دفندرات الأهلى بعد مواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال رينيه فايلر المدير الفني للأهلى فى مرحلة استكشاف اللاعبين رغم توليه المسئولية منذ قرابة الشهر وقيادته الفريق الأحمر فى 4 مباريات رسمية سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واعتمد فايلر على معظم لاعبي الوسط الذي كانوا يشاركون بإنتظام مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وعلى رأسهم ثنائي الارتكاز حمدي فتحى وعمرو السولية، والذين احتفظا بموقعهما الأساسي فى التشكيلة الحمراء مع قدوم فايلر.

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فايلر أكد لمعاونيه أن الخيار الأول والثاني فى الارتكاز الأهلاوي هما حمدي فتحى وعمرو السولية، على أن يأتى من بعدهما الثنائي حسام عاشور والمالى اليو ديانج على الترتيب.

وتسببت مباراة كانو سبورت أمس والتي جاءت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة فى اعادة ترتيب لاعبي الوسط حيث ترك اليو ديانج المركز الأخير لحسام عاشور، ليزاحم الثنائي حمدي فتحى وعمرو السولية على مقعد فى التشكيلة الأساسية وذلك بعد ظهوره بمستوى استثنائي فى مباراة كانو سبورت.