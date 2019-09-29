شكرا لقرائتكم جهاز المقاصة يذاكر الزمالك قبل مواقعة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني للمقاصة على التدريبات البدنية وبعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الزمالك والتي تقام الخميس المقبل على ملعب السلام.
ويتطلع الفريق الفيومي لعلاج أزمة "البداية السيئة" والتى ظهرت بوضوح في استقبال مرماه هدفين أمام أسوان قبل أن يتدراك المقاصة الأمر ويثسجل ثلاثة أهداف ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بشق الأنفس في النهاية.
وتحدث الجهاز الفني للمقاصة مع لاعبيه بشأن الاستعداد الجيد للمقاصة والبدء بشكل جيد أمام الزمالك حتى لا يستقبل أهدافاً تُصعّب مهمته أمام الفارس الأبيض خاصة في ظل القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة للزمالك.
وعقد الجهاز الفني للمقاصة جلسة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الخاصة من أجل التمركز الجيد والتغطية العكسية لمنع الهجمات المرتدة للفريق المنافس.
يذكر أن المقاصة كان قد واجه الزمالك في بداية سبتمبر الجاري بكأس مصر في المباراة التي خسرها أبناء الفيوم بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المقاصة يذاكر الزمالك قبل مواقعة الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.