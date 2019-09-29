شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. صلاح محسن يتعرض للإصابة فى مران الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى للإصابة فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، الأمر الذي تسبب فى مغادرة اللاعب للملعب لتلقى العلاج تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

وأصيب صلاح محسن أثر كرة مشتركة مع زميله على معلول إلا أن الإصابة لم تعيق المهاجم الدولي من استكمال المران بعد تلقيه العلاج خارج الخطوط.

جاءات إصابة صلاح محسن بسبب الحماس الزائد فى مران الأهلى منذ قدوم السويسرى رينيه فايلر لرغبة الجميع فى خطف الانظار وكتساب ثقة المدرب مما جعل هناك قوة فى التدريبات قد تصل لبعض العنف غير المقصود ، خاصة أن هناك أكثر من لاعب مميز فى كل مركز مما يجعل المنافسة قوية بين اللاعبين .

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صلاح محسن أعرب عن سعادته عقب فوز فريقه على كانو سبورت بأربعة أهداف نظيفة معلقاً :"المدير الفنى يجهز جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفريق للانتصارات..كلنا فى الأهلى إيد واحدة ومن يلعب نتمنى له التوفيق والفريق يركز حاليا فى بطولة أفريقيا".

وواصل: "نأخذ كل مباراة بمباراة، ولم نضع فى حساباتنا نتيجة مباراة الذهاب ووضعنا أمام أنفسنا تحقيق الفوز". وزاد: "سعيد جدًا بثقة الجهاز الفنى ووجودى فى حساباته، والتأهل خطوة فى طريق الأهلى نحو لقب أفريقيا".

وفاز الأهلى على كانو سبورت أمس السبت فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية بنتيجة 4/0 ليتأهل لدور المجموعات بعد فوزه ذهاباً أيضاً بهدفين نظيفين، وبدأ الأهلى تدريباته بدون راحة اليوم الأحد استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل فى ثاني جولات بطولة الدوري العام.