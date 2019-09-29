شكرا لقرائتكم تشكيل بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره شباب بلوزداد في إطار إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار Advertisements خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي خط الهجوم: محمد فاروق وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما، على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، تقدم شباب بلوزداد بهدف أمير سعيود في الدقيقة 64 وتعادل محمد فاروق لصالح بيراميدز، فى الدقيقة 75 ، وقدم بيراميدز عرضاً ضعيفاً مع مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، بينما لعب بلوزداد مباراة رائعة لكنه أهدر عدة فرص سهلة على المرمى خاصة عن طريق سعيود،في المقابل ظهرت الكتيبة الزرقاء بأداء باهت.

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