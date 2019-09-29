شكرا لقرائتكم دزيكو يقود روما للفوز.. ولاتسيو يسحق جنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز إيدن دزيكو هدفا ليقود روما للفوز 1-صفر خارج أرضه على ليتشي والتقدم إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد بينما سحق لاتسيو منافسه جنوى في روما.

وقابل المهاجم البوسني دزيكو كرة عرضية من هنريخ مخيتاريان ليسجل هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم خلال الشوط الثاني ويضمن عودة فريق المدرب باولو فونسيكا إلى طريق الانتصارات سريعا بعد الهزيمة على أرضه أمام أتلانتا يوم الأربعاء الماضي.

وحصل ألكسندر كولاروف على فرصة لتعزيز تقدم روما من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية لكن غابرييل حارس ليتشي أنقذ التسديدة ببراعة.

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ويأتي روما في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، ويتقدم بنقطة واحدة على جاره وغريمه لاتسيو الذي فاز 4-صفر على جنوى في الاستاد الأولمبي.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وستيفان رادو في الشوط الأول قبل أن يضيف البديل فيليبو كايسيدو وتشيرو إيموبيلي هدفين بعد الاستراحة.

وفي مباراة أخرى أحرز ستيفانو أوكاكا هدفا بضربة رأس في الشوط الأول ليمنح أودينيزي الانتصار 1-صفر على ضيفه بولونيا.