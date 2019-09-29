شكرا لقرائتكم نيفيل: سيتي بحاجة إلى تعاقدات جديدة خلال الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق إن الغريم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات في يناير المقبل من أجل المنافسة على الألقاب.

وتقلصت الخيارات لدى المدرب بيب غوارديولا في قلب الدفاع بعد انتقال فينسنت كومباني إلى أندرلخت وإصابة إيمريك لابورت وجون ستونز ليضطر للاعتماد على لاعب الوسط فرناندينيو لمعاونة نيكولاس أوتامندي في الخلف. وأسفر غياب التفاهم بينهما عن استقبال هدف من إيفرتون خلال فوز سيتي 3-1 يوم السبت كما سدد المنافس ثماني كرات على مرمى سيتي.

وقبل المباراة قال غوارديولا إن سيتي ربما لن يعزز صفوفه في يناير رغم أنه أنفق أقل من منافسيه في انتقالات الصيف، وأبلغ نيفيل محطة "سكاي سبورتس": يمكن التفكير في أن سيتي سينفق أموالا للتعاقدات في يناير. شاهدت غوارديولا في الصباح يقول إنه لا توجد أموال لديهم.

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وأضاف: تعاقدوا مع إيمريك لابورت في يناير قبل عام ونصف وأشعر أنهم سيكررون ذلك، هذه التشكيلة الحالية غير كافية للمنافسة في دوري الأبطال والدوري الممتاز ويعرف بيب هذا أكثر من الجميع.

وتابع: رحيل كومباني ترك فراغا هائلا ليس فقط داخل الفريق بل خارجه أيضا ولم يعد هناك العديد من اللاعبين في مثل شخصيته ومن الصعب تعويضه.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري حاليا بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول.