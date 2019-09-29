شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيتولو في عضلة الفخذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، إصابة لاعب وسطه فيكتور ماشين "فيتولو" في عضلات الفخذ اليسرى خلال ديربي مدريد أمام الريال مساء السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخضع فيتولو للفحص الطبي في مستشفى يوم الأحد ليتم التأكد من إصابته في الفخذ اليسرى لكن لم تتحدد بعد مدة غيابه عن الفريق.

وشارك فيتولو منذ البداية في ديربي مدريد لكنه خرج بين شوطي المباراة وشارك بدلا منه الأرجنتيني أنخل كوريا.