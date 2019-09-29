فرايبورغ يتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الألماني









اسماء السيد - انتزع فرايبورغ فوزا ثمينا من مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 2-1 الاحد في المرحلة السادسة من بطولة المانيا لكرة القدم، ما مكنه من التقدم للمركز الثالث.

افتتح اصحاب الارض التسجيل في الدقيقة 42 بفضل رأسية من روين هينيغز، رد عليها فرايبورغ بعد ثلاث دقائق عبر الفرنسي جوناثان شميد (45)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب لوكا فالدشميت هدف الفوز بتسديدة من خارج المنطقة (81)، معوضا ركلة جزاء أضاعها زميله لوكا هولر في الدقيقة 64.

وحقق فرايبورغ، بطل ألمانيا عام 1907، فوزه الرابع هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل، وتقدم للمركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثاني وأمام شالكه وبوروسيا موشونغلادباخ وباير ليفركوزن، فيما يتصدر بايرن ميونيخ بطل الـ "بوندسليغا" في المواسم السبعة الماضية، الترتيب برصيد 14 نقطة.

في المقابل مني دوسلدورف بخسارته الرابعة في مبارياته الخمس الاخيرة، مقابل تعادل أمام فولسفبورغ 1-1 في المرحلة الرابعة، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر الموقت بانتظار ختام المرحلة بلقاء كولن مع هرتا برلين.