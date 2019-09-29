ستراسبورغ يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - عاد ستراسبورغ إلى سكة الانتصارات بفوزه الأحد على ضيفه مونبلييه 1-صفر في مباراة شهدت إهدار الاخير ركلة جزاء، وذلك في المرحلة الثامنة لبطولة فرنسا لكرة القدم.

وعوض ستراسبورغ خسارته أمام ليل بهدفين نظيفين الأربعاء، ملحقا بمونبلييه خسارته الأولى بعد فوزين للأخير أمام نيس (2-1) ونيم بهدف وحيد وتعادل أمام مرسيليا (1-1).

وسجل أصحاب الارض هدف اللقاء الوحيد برأسية من المهاجم لودوفيك أجورك بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من ألكسندر دجيكو (26).

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وأهدر مونبلييه ركلة جزاء حصل عليها بعد خطأ من مدافع اصحاب الأرض محمد سيماكون على المهاجم الصربي بيتار سكوليتيش، سددها الاخير بيسراه تصدى لها الحارس البلجيكي ماتز سيلز (45+1).

وهي ثالث ركلة جزاء يهدرها فريق مونبلييه هذا الموسم في الدوري، أكثر من أي فريق في الدوريات الخمسة الكبرى الاوروبية.

وتقدم ستراسبورغ للمركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 11 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب لاحقا اليوم في ختام المرحلة نيم مع سانت اتيان، ومرسيليا مع رين.