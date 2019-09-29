شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هدف عالمي للاعب الزمالك فى ودية منتخب الشباب و عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أسامه فيصل لاعب الزمالك و منتخب مصر للشباب مواليد 2001 هدف عالمي فى مرمى منتخب عمان فى الودية المقامة باستاد الشمس فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020.

تقدم المنتخب فى الدقيقة 28 عن طريق عبدالله عادل لاعب إنبي والدقيقة 42 من ضربة جزاء تصدي لها إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

جاءت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر للشباب ووصلو أكثر من مرة لمرمى منتخب عمان ، وأهدر لاعبي الفراعنة أكثر من فرصة للتهديف وزيادة النتيجة عن أكثر من هدفين ،ولكن الرعونة فى إنهاء الهجمات وراء إنتهاء الشوط الاول 2 / 0 فقط.

Advertisements

وفى الشوط الثاني نجح المنتخب العماني فى تعديل النتيجة بإحراز هدف فى الدقيقة 51 قبل أن ينجح أسامه فيصل هدف الفراعنة الثالث فى الدقيقة 60.

وكان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم الخميس الماضي بملعب الشمس.

تضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) أسامه فيصل وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).