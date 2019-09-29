جينيراسيون يحتفل بعيد ميلاد قائد فريقه فى يوم الانسحاب أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحضرت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى، تورتة فى فندق إقامة الفريق فى مدينة نصر، للاحتفال بعيد ميلاد قائد الفريق، وذلك على هامش تواجدهم فى الفندق قبل ساعات قليلة من لقاء الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.
وتناولت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، وجبة الغداء فى فندق الإقامة بمدينة نصر، ولم تتوجه بعثة الفريق إلى برج العرب لخوض مباراة الفريق مع الزمالك بينما سافر عدد 7 أفراد من البعثة السنغالية صباح اليوم منهم مادو توريه رئيس النادى بعد تمسكهم بتصعيد الأزمة مع الزمالك فى إطار رفضهم لخوض المباراة.
يذكر أن النادى السنغالي يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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