شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: موقف الزمالك سليم 100% و"الكاف" المسئول فى أزمة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الزمالك فى أزمته الحالية مع فريق جينيراسيون فوت السنغالى، سليم بنسبة 100%، ولا يقع عليه أدنى مسئولية.

أوضح فضل الله فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الزمالك أبلغ الاتحاد الأفريقي "كاف" بوجود ظرف قهرى يستوجب إجراء تعديل على موعد ومكان مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، وفى تلك الحالات الطارئة يقوم الاتحاد الأفريقى بتعديل الموعد ومكان المباراة وإبلاغ الفريقين بهذا التعديل، وتستثنى فى تلك الحالة مدة الـ 10 أيام الواجب إبلاغ الفريق الضيف بموعد ومكان المباراة خلالها.

تابع خبير اللوائح تصريحاته، أن الزمالك استند على الظروف التى حدثت فى البلاد بالأيام الماضية، لاسيما وأن مقر "الكاف" متواجد فى مصر ومدرك لكافة الظروف، وبناءًا عليه قرر تعديل موعد ومكان المباراة، إلا أن الفريق السنغالى رفض الامتثال للقرار، وسيقضى "الكاف" بانسحاب جينيراسيون فوت فور نزول الزمالك وحكم المباراة أرض ملعب برج العرب فى الثامنة مساء اليوم، وهنا سيلجأ مسئولو جينيراسيون للجنة الطوارئ و لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لتفصل فى الأمر، وفى حالة صدور قرار لم يرضى الفريق السنغالى، سيلجئون بعدها للمحكمة الرياضية الدولية لتفصل فى الأمر.

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تابع فضل الله حديثه، مؤكدًا أن الزمالك موقفه سليم، ولا يوجد عليه أدنى مسئولية خاصة وأن القرار صادر من الاتحاد الأفريقى، وفى حالة تدخل المحكمة الرياضية الدولية سيكون الزمالك فى مأمن ولا توجد عليه مسئولية.

جدير بالذكر أن النادى السنغالي يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.