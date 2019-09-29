شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك بعيد ميلاد حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، والذى أكمل عامه الخامس والعشرين حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1994.

حمدى فتحي أحد الأوراق الرابحة التى تراهن عليها الجماهير الحمراء بعدما أعاد الاتزان إلى وسط ملعب الفريق وأصبح حلقة الوصل بين الخطوط لا يمكن الاستغناء عنها.

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وانضم حمدي فتحي إلى النادي الأهلي فى موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضى قادماً من نادي إنبي، ليبدأ مشوار التألق مع القلعة الحمراء ويصبح أحد أهم اللاعبين الذين لا خلاف على تواجدهم فى الملعب مع أكثر من مدير فنى تولى قيادة الفريق الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي في ثاني جولات الفريق الأحمر بالدوري العام الأربعاء المقبل، وكان الفريق الأحمر قد حصد أول ثلاث نقاط فى الموسم الجارى بعد الفوز على سموحة في مستهل مشوار البطولة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.