شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يُعالج "البداية السيئة" قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة فى دراسة الزمالك والتركيز على الأخطاء الفنية التى ارتكبها اللاعبون خلال مباراة أسوان الماضية والتى فاز فيها 3/2 لتصحيحها.
ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني للمقاصة على التدريبات البدنية وبعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الزمالك والتي تقام الخميس المقبل على ملعب السلام.
ويتطلع الفريق الفيومي لعلاج أزمة "البداية السيئة" والتى ظهرت بوضوح في إستقبال مرماه هدفين أمام أسوان قبل أن يتدراك المقاصة الأمر ويثسجل ثلاثة أهداف ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بشق الأنفس في النهاية.
وتحدث الجهاز الفني للمقاصة مع لاعبيه بشأن الأستعداد الجيد للمقاصة والبدء بشكل جيد أمام الزمالك حتى لا يستقبل أهدافاً تُصعّب مهمته أمام الفارس الأبيض خاصة في ظل القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة للزمالك.
وعقد الجهاز الفني للمقاصة جلسة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الخاصة من أجل التمركز الجيد والتغطية العكسية لمنع الهجمات المرتدة للفريق المنافس.
يذكر أن المقاصة كان قد واجه الزمالك في بداية سبتمبر الجاري بكأس مصر في المباراة التي خسرها أبناء الفيوم بهدف نظيف.
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