شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز علي نادى مصر 3/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فريق النصر الفوز علي نادى مصر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين ضمن استعدادات النصر للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

وشهد الشوط الأول تقدم نادى مصر بالهدف الأول عن طريق محمود شبانة من ركلة جزاء.

وتمكن النصر من إدراك هدف التعادل عن طريق جودة أيمن ثم تابعه أحمد خليل كالوشا بتسجيل الهدف الثاني للنصر.

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وفي الشوط الثاني أحرز دخير محمد الهدف الثالث للنصر وتمكن عمر حبشي من تسجيل الهدف الثاني لنادى مصر لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

ويخوض النصر مباراة ودية غدا أمام غزل شبين علي ملعب النصر بمصر الجديدة ويواجه اتحاد الشرطة بملعبه يوم الخميس

فيما يستعد نادى مصر لمواجهة نادي الزمالك في الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز علي ملعب بترو سبورت يوم 6 اكتوبر القادم.