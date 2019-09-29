شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب يحتفلون على طريقة مؤمن زكريا فى ودية عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ودية منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أمام عمان إحتفال اللاعبين على طريقة مؤمن زكريا عقب إحراز الاهداف.

إنتهت أحداث الشوط الأول من ودية منتخب مصر للشباب مع سلطنة عمان بتقدم الفراعنة 2 / 0 فى اللقاء المقام باستاد الشمس فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020.

كان مؤمن زكريا قد سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وطالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء حتى يعود أقوى مما كان.

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جاءت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر للشباب ووصلو أكثر من مرة لمرمى منتخب عمان ، وأهدر لاعبي الفراعنة أكثر من فرصة للتهديف وزيادة النتيجة عن أكثر من هدفين، ولكن الرعونة فى إنهاء الهجمات وراء إنتهاء الشوط الأول 2 / 0 فقط.

كان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم الخميس الماضي بملعب الشمس.

تضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).