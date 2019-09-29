شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب عن اختيارات اللاعبين لمعسكر أكتوبر: "كله تحت المراقبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أن جميع لاعبى الدورى الممتاز تحت المراقبة للاختيار من بينهم لمعسكرات الفراعنة المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، القائمة المحلية لمعسكر أكتوبر عقب نهاية مباريات الجولة الثانية للدورى.

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وأكد مسئولو منتخب مصر أنهم سيحضرون جميع مباريات الدورى الفترة المقبلة لمراقبة اللاعبين عن كثب واختيار الأفضل من بينهم للمنتخب.

وينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل ويتخلله ودية يوم 14 أمام بتسوانا.

وكان حسام البدرى المدير الفنى أعلن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إداري" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب وشادى الجيلانى منسق إعلامى والتونسى أنيس الشعلانى مخطط أحمال ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.