شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يرصد كواليس جينيراسيون في يوم مباراته ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد الأجواء المحيطة لبعثة جينيراسيون فوت السنغالي داخل مقر إقامتهم في فندق الإقامة بالقاهرة، أن الفريق السنغالي يرفض خوض مباراة الإياب أمام الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب. ويرفض الفريق السنغالي حتى هذه اللحظات، السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة، حيث يتواجد فى فندق إقامته فى مدينة نصر بعد سفر 7 لاعبين فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى السنغال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يرصد كواليس جينيراسيون في يوم مباراته ضد الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.