رياضة | صدمة جديدة.. نجم برشلونة يغيب عن مواجهة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة.. نجم برشلونة يغيب عن مواجهة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة سوف يخسر جهود أحد أهم لاعبيه خلال مباراة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها الأربعاء المقبل.

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية أن نادي برشلونة سوف يفقد خدمات المهاجم الشاب انسو فاتي أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث يرفض ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة المخاطرة والدفع باللاعب في مباراة الإنتر قبل اكتمال تعافيه من الإصابة بشكل كامل حتي لا يتعرض لإنتكاسة.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن الإصابة التي يعاني منها "فاتي" في وتر الرضفة في الساق اليسرى يحتاج إلى وقت راحة كبير جداً لذا هو مستبعد من الناحية العملية من المشاركة في مباراة انتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.

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ويواجه فريق برشلونة نظيره انتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب عن برشلونة أيضًا في مباراة الأربعاء أمام فريق انتر ميلان اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.

وكشف برشلونة في بيان له أن ديمبيلي يعاني من بعض الآلام في الفخذ الأيسر وهي نفس الإصابة العضلية التي كلن يعاني منها في الفترة الماضية وسيخضع النجم الفرنسي لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب.