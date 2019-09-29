رياضة | رقم سلبي مخيب لـ ميسي أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي مخيب لـ ميسي أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النجم الارجنتني ليونيل ميسي مباراة صعبة وقوية مع برشلونة امام نادي انترميلان الايطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوفيت القاهرة.

لم يسجل ميسي في مرمى إنتر ميلان حتى الان، ولكن في 6 مباريات لعبها البارسا في حقبة ميسي ضد إنتر.

وشارك ميسي في 3 مباريات منها فقط، كانت في دوري ابطال موسم 2009/10، في دور المجموعات (0-0) في سان سيرو، وفي نصف النهائي (3-1) في سان سيرو (هدف بيدرو)، (1-0) في كامب نو (هدف بيكيه).

يذكر ان برشلونة تغلب على خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ولم يشارك ميسي في المباراة للاصابة ولكن من المتوقع ان يشارك امام انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا.