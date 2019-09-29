رياضة | ماركا| ريال مدريد يفتقـد أفضل نسخة من هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا| ريال مدريد يفتقـد أفضل نسخة من هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد ريال مدريد الثقة والقوة الدفاعية والإلتزام وعدم خسارة الكرة، لقد هزم إشبيليه في البيزخوان، وخرج بنتيجة إيجابية من موقعة ميتروبوليتانو ، هذه النتائج أتت بعد أن وصل الغضب ذروته بسبب هزيمة باريس، يعود الهدوء الى البيت الأبيض.

وقرر زيدان اللعب بـ فالفيردي بدلاً من خاميس رودريجيز وذلك نتج عنه حماية أكبر لـ المرمى وفي الجهة المقابلة أخرجت رأسية بنزيما أفضل ما يملكه أوبلاك الذي تصدى لـ هدف محقق من الفرنسي، لكن في خضم الديربي كان مدريد يفتقد هازارد .

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لقد تم تسليط الضوء على إيدين هازارد في في مباراة إشببيلية بعد أن كان أكثر من استعاد كرات في المباراة ، لكن في الديربي لم يظهر هازارد في محيط المنطقة ولم يقترب من أوبلاك، كان ما قام به هازارد منطقيًا ومقبولاً لكن دون خطر على مرمى أوبلاك .

وتعد الإصابة التي تعرض لها قد يكون لها تأثير على مستوى هازارد، لكن في مدريد ما يزالون ينتظرون أن يقدم البلجيكي المأمول منه، هازارد ما يزال بعيداً عن مستواه المعروف، ريال مدريد يحتاج مهارة وجودة هازارد ، خاصة في مباريات كـ الديربي.

| التحسن الهجومي لريال مدريد يمر عبر ظهور هازارد بالمستوى الذي يتوقعه مدريد، وللقيام بذلك ، يجب عليه استعادة أفضل مستوى له، وإظهار السبب الذي جعله ضمن أفضل 11 في تشكيلة الفيفا عن الموسم الماضي، مدريد ينتظر هازارد .