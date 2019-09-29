رياضة | بعد أزمة جينيراسيون.. تاريخ انسحابات الأندية الإفريقية أمام الزمالك بالبطولات القارية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة جينيراسيون.. تاريخ انسحابات الأندية الإفريقية أمام الزمالك بالبطولات القارية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي جينيراسيون فوت السنغالي رفضه خوض مباراة الزمالك مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تغيير موعد المباراة وتأجيلها 24 ساعة لتقام اليوم بدلًا من السبت كما كان مقررًا، ونقلها لملعب "برج العرب" بعدما كان محددًا إقامتها على ملعب "بتروسبورت".

وغادر رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي القاهرة خلال الساعات الماضية ويتواجد حاليًا في فرنسا، كما لم يحضر مندوب الفريق السنغالي الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم صباح اليوم الأحد، في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وتشير المادة 16 من البند السادس للائحة في المسابقات الإفريقية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة، ووفقًا لذلك يعتبر الزمالك فائزًا في هذه الحالة ويتأهل لدور المجموعات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ انسحابات الأندية الإفريقية أمام الزمالك بالبطولات القارية:

- 1979:

تقابل فريق الزمالك مع سيمبا التنزاني في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الفارس الأبيض 2 – 1 في لقاء الذهاب، بينما انسحب بطل تنزانيا ولم يخوض مباراة الإياب وتأهل الزمالك لدور الـ16 بالبطولة.

وفي دور الـ16 من نفس النسخة بالبطولة القارية، انسحب فريق أوجادينا أناباسا الاثيوبي من مواجهة الزمالك، وتأهل الزمالك لمواجهة فريق إيمانا بطل زائير في الدور ربع النهائي وفاز ذهابًا 3-1، ولكن الفارس الأبيض انسحب من مباراة الإياب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للفريق الكونغولي وخرج من البطولة.

- 1984:

تقابل الزمالك مع فريق جورماهيا الكيني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الفارس الأبيض بهدف "طارق يحيي" في لقاء الذهاب، لكن المباراة لم تكتمل حيث انسحب الفريق الكيني اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض، وقام لاعبوه ب الاعتداء على الحكم السوداني حسن عبد الحفيظ حكم المباراة بالضرب المبرح مما تسبب في كسر ذراعه، واعتبر الزمالك فائزًا باللقاء وتأهل للدور التالي وتوج بلقب البطولة في هذا العام.

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- 1985:

ضرب فريق الزمالك موعدًا مع مارين كلوب الصومالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 1985، ولكن الفريق الصومالي أعلن انسحابه من المباراة، ليتأهل بطل مصر لدور الـ16 مباشرة.

- 1987:

انسحب فريق جوفينيل رييس بطل غينيا الاستوائية من مواجهة الزمالك في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1987، ليتأهل الزمالك مباشرة لدور الـ16 وتقابل مع نكانا ريد ديفيلز، وتغلب عليه 2- في مجموع المباراتين، وودع البطولة من الدور ربع النهائي علي يد فريق كوتوكو الغاني بعدما خسر أمامه 5-3 في مجموع نتيجة المباراتين.

- 1996:

افتتح الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1996 بالفوز علي فريق صن رايز بطل موريشيوس 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

تأهل الزمالك لمواجهة فريق ديسبورتيفو مابوتو الموزمبيقي، ولكن الأخير أعلن انسحابه من المباراة، ليتأهل الأبيض للدور التالي، وواصل مشواره في البطولة حتي توج باللقب في النهاية.

- 1999:

حالة انسحاب جديدة للأندية الإفريقية أمام الزمالك كانت لفريق إيليت بطل بوروندي والذي انسحب من مواجهة الفارس الأبيض في دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي عام 1999.