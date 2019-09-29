رياضة | والد نيمار يُفجر مفاجآة بشأن إنتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يُفجر مفاجآة بشأن إنتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر والد نيمار مفاجآة حول انتقال النجما لبرازيلي إلى نادي برشلونة الإسباني في الانتقالات الصيفية الماضية والتي لم تكتمل وبقى اللاعب في باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "elmundo "ان والد نيمار اقترح على البارسا ان يتنازل عن "مبلغ الولاء حوالي 40 مليون يورو"، بشرط ان يتعهد البارسا كتابيا بالتوقيع مع نيمار، واعطى مهلة للنادي الكاتالوني شهر ونصف.

ويرفض نادي برشلونة ذلك الأمر ، واخبر والد نيمار اذا بقي على هذا النهج، سيكون التوقيع مع ابنه مستحيلا وغير مرحب به داخل الكامب نو.

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وضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان شرطًا للتخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة الإسباني.

وأبدى نيمار استعدادته لترك الـ 43 مليون يورو التي طلبها من برشلونة في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام بتعهد به النادي بالتوقيع معه حتى يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المفترض حسب تقارير إسبانية أن نيمار يحصل على 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على هذا المبلغ، بينما يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقاله إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي.

وقرر نيمار اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو بعد أن رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالشرط الجزائي 222 مليون يورو.