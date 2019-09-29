رياضة | طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة صلاح محسن بالمران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة صلاح محسن بالمران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على أن إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق؛ بسيطة وعاد لاستكمال المران بصورة طبيعية.

وكان محسن؛ خرج مصابا خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة؛ قبل أن يتلقى الاسعافات الأولية ويعود للمشاركة بصورة طبيعية.

وجاءت إصابة صلاح محسن بعد تدخل قوي من علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، حيث تدخل خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل إسعاف اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.



وفاز الأهلي على كانو سبورت، أمس السبت، بأربعة أهداف نظيفة على ملعب برج العرب، واستطاع التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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على جانب آخر انتظم صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك صالح في التقسيمة التي خصصها رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والتي تضمنت جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام كانو سبورت أمس بشكل أساسي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم عقب مواجهة كانو سبورت أمس، حيث خاض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بطل غينيا الاستوائية، تدريبات استشفائية اليوم الأحد، وفقا للبرنامج البدني الذي يضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وينفذه اللاعبون عقب المباريات، بينما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس مرانهم بشكل فني وبدني كامل استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر؛ ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري للممتاز.