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رياضة | بالأرقام.. مورينيو «أفضل» من زيدان مع ريال مدريد

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أبرزت الاحصائيات بين المدرب الفرنسي  زين الدين زيدان والبرتغالي  جوزيه مورينيو تفوق الأخير بالأرقام في كل من 114 مباراة لكل مدير فني

 وجاءت المقارنة في اول 114  مباراة للأسطورة زيدان في مسابقة الليغا كمدرب لريال مدريد ، ليُعادل رقم مورينهو كمدرب للريال في ذات المسابقة كالتالي:

114 مباراة مع ريال مدريد تحت قيادة  زين الدين زيدان 

- 77 انتصار

- 23 تعادل

- 14 هزيمة

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- 254 نقطة

114 مباراة مع ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينهو 

- 87 انتصار

- 16 تعادل

- 11 هزيمة

- 277 نقطة

يذكر أن الريال تقاسم النقاط مع جاره اتليتكو في ديربي مدريد الذي انتهى امس السبت بنتيجة سلبيه بدون أهداف ويستعد المرينجي لملاقاة كلوب بروج في يوم الثلاثاء القادم 1 اكتوبر وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

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