رياضة | قنبلة مورينيو تُهدد فالفيردي وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنبلة مورينيو تُهدد فالفيردي وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مسألة العروض التي وصلت إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة الماضية من بعض الأندية العريقة في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مورينيو أقيل من قيادة مانشستر يونايتد قبل عيد ميلاده مباشرة في ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين ما زال ينتظر الحصول على فرصة تدريبية لإضافتها لسيرته الذاتية.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما ًارتبط بالعودة إلى ريال مدريد عقب النتائج المخيبة للآمال التي حققها زين الدين زيدان في بداية مشواره في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما تم ربطه ببرشلونة ليكون مديراً فنيا للفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو وصلته العديد من العروض بالإضافة إلى أندية ألمانية في وقت سابق من الصيف الماضي، أبرزها من شالكه وفولفسبورج.

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وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو رفض جميع الاغراءات لأنه يرغب في الحصول على وظيفة مع نادٍ كبير جداً وهو ما لم يحدث حتى الآن وأنه كان يأمل في تلقي عرض من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ مع الإبقاء على فرصه لتدريب برشلونة إذا تمت إقالة إرنستو فالفيردي أو العودة للنادي الملكي لخلافة زين الدين زيدان.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لريال ومانشستر يونايتد السابق رفض عودته لتدريب الفريق الملكي من جديد في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية رداً على ارتباطه بتدريب الميرينجي: "لن أحب العودة إلى ريال مدريد لأن لديهم مدرب وهو ليس أي مدرب".

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية مؤخرًا أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.