رياضة | فايلر يخصص فقرة للتسديد على مرمى في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يخصص فقرة للتسديد على مرمى في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد المدرب السويسري فقرة التصويب على المرمى التي شارك فيها لاعبو الفريق الأحمر، في إطار التحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي وتدريبات استشفائية للأساسيين

انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان صالح قد غاب عن مران لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت على يومين متتاليين، ليعود وينتظم في مران اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على كانو سبورت بطل غينيا الاستوئية.

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وحقق الأهلي مساء أمس السبت فوزًا كبيرًا على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف نظيفة ليتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي نفس السياق أدى لاعبو الأهلي الذي شاركوا في مباراة الأمس تدريبات استشفائية اليوم الأحد على هامش المران.

وخاض لاعبو الأهلي تدريباتهم الاستشفائية بجلسة في الجيم، ثم تدريبات بالجري حول الملعب.

أما اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس والبدلاء فقد خاضوا تقسيمة قوية تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

