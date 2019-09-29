رياضة | ماذا يحدث في حالة انسحاب جينيراسيون أمام الزمالك؟.. لوائح الكاف تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحدث في حالة انسحاب جينيراسيون أمام الزمالك؟.. لوائح الكاف تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في طريق مظلم، بعدما رفض بطل السنغال حتى الآن كل المقترحات بشأن خوض المباراة.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي، أمس السبت على ملعب بتروسبوت، ولكن مسئولو القلعة البيضاء طلبوا تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقله لبرج العرب لدواعي أمنية وهو ما وافق عليه الكاف.

ولكن مسئولو فريق جينيراسيون السنغالي رفضوا بحجة أنه لم يتم إخطارهم قبل الموعد المحدد بـ10 أيام.

ماذا يحدث في حالة انسحاب جينيراسيون أمام الزمالك؟.. لوائح الكاف تجيب

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وتشير المادة 16 من البند السادس للائحة في المسابقات الإفريقية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة.

ووفقا للائحة فأن الزمالك يعتبر فائزا في مباراة اليوم ويتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة جينيراسيون قد وصلت لملعب بتروسبورت بالأمس السبت في نفس الموعد المقرر للقاء سابقا لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك.

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.