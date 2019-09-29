رياضة | أول رد فعل من نجم الأهلي بعد توقيع العقوبة عليه

وشارك صالح في التقسيمة التي خصصها رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والتي تضمنت جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام كانو سبورت أمس بشكل أساسي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم عقب مواجهة كانو سبورت أمس، حيث خاض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بطل غينيا الاستوائية، تدريبات استشفائية اليوم الأحد، وفقا للبرنامج البدني الذي يضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وينفذه اللاعبون عقب المباريات، بينما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس مرانهم بشكل فني وبدني كامل استعدادا للمرحلة المقبلة.

ورفض صالح؛ التعليق على العقوبة التي وقعت عليه؛ بعد التغيب عن مران الفريق أمس دون الحصول على إذن مسبق من الجهازين الفني والإداري.

وطالب جمعة؛ عقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق اليوم؛ لتوضيح أسباب غيابه عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بدوري أبطال إفريقيا.

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وتأتي جلسة صالح مع مدير الكرة؛ أملا في إقناعه بأسباب واضحة للتغاضي عن تغريمه؛ وتقريب وجهات النظر وإعلان سبب قهري لغيابه بدون إذن مسبق.

وكان عبدالحفيظ؛ وقع غرامة على لاعب الفريق أمس السبت؛ بعد تغيبه بدون إذن؛ بعدما حصل على إذن بالغياب يوم واحد فقط؛ وهو ما لم يلتزم به اللاعب حسب لائحة الفريق الأساسية.

وحقق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ فوزا على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية مساء أمس برباعية نظيفة؛ في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ ليتأهل لدور المجموعات بنتيجة 6-0 بمجموعي لقائي الذهاب والعودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر؛ ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري للممتاز.