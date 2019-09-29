اونلاين | يلا شوت pLuS مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم الاحد 29-9-2019 فى الكونفدرالية اون لاين رابط Live HD

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مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم الاحد 29-9-2019 فى الكونفدرالية اون لاين بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم الاحد 29-9-2019 فى الكونفدرالية اون لاين بدون تقطيع حيث يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الكوزينة بالجزائر ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

حرصت القناة الجزائرية الثالثة a3 على تقديم برامج متنوعة تتماشى مع كافة أنواع الجمهور، حيث تقدم العديد من البرامج الإخبارية والسياسية وكذلك البرامج الاقتصادية كما حرصت على تقديم بعض البرامج المنوعة الأخرى في جميع المجالات التي تعرض على التليفزيون بوجه عام، وكذلك تهتم القناة بتقديم بث مباشر لجميع مباريات الدورى الجزائري المحلي.

يمكن لجميع مشاهدين القناة الجزائرية الثالثة a3 من متابعة القناة من خلال الأقمار الصناعية التي تقوم ببث القناة بصورة مجانية دون تشفير ودون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية للتمكن من متابعة القناة على التليفزيون، حيث تعمل القناة بصورة دورية على مدار اليوم دون إنقطاع، ولا تقتصر على دولة الجزائر فقط بل يستطيع المشاهدين في جميع أنحاء العالم من متابعة القناة.