اونلاين | كورة لايف MATCH NOW مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر KORA STAR كورة اونلاين NQW رابط ماتش بيراميدز ON SPORT

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قناة اون سبورت ON Sport HD بتقديم أهم البرامج الرياضية عبر شاشتها والأستديوهات التحليلية للمباريات واستضافة الكثير من نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، ومن الإعلاميين المشاهير على قناة اون سبورت أحمد شوبير وسيف زاهر، حيث أنضم إلى فريق الإعلاميين على قناة اون سبورت بعد أن ذهب مدحت شلبي لقناة بيراميدز.

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وكانت قناة أون سبورت قد أذاعت بشكل حصري حفل تكريم النجم المصري محمد صلاح أثناء حصوله علي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني علي التوالي .