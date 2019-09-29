اونلاين | شوت Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت II7SRY رابط ماتش بيراميدز جودة متعددة NOW

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مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد بث مباشر مساء اليوم 29 من سبتمبر فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى آياب دور الـ32 من البطولة Pyramids vs youth sports فى مواجهة شديدة القوة يسعى كلا منهم لحسم اللقاء لصالحه مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد

مشاهدة مباراة بيراميدز مع شباب رياضي بلوزداد فى نقل مباشر لايف ضمن منافسات الدور ال32 من البطولة الافريقية فى توقيت الساعة السابعة الا الربع مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع .

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الكونفدرالية الأفريقية

مباراة بيراميدز مع شباب رياضي بلوزداد

توقيت 18:45 فى القاهرة

توقيت 19:45 فى السعودية