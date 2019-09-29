شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يبحث بديل بوتشيتينو.. وهذا الأقرب والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نادي توتنهام الإنجليزي يضع جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا ضمن أولوياته لتدريب الفريق.

رحيل بوتشيتينو عن تدريب نادي توتنهام

وذكرت الصحيفة أن ماوريسيو بوتشيتينو قد يرحل عن تدريب نادي توتنهام بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

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سبب اختيار ساوثجيت لتدريب توتنهام

كما أشارت الصحيفة إلى أن سبب وضع ساوثجيت ضمن أولويات توتنهام هو علاقته الجيده بمعظم لاعبوا الفريق لتواجدهم في منتخب إنجلترا.

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.