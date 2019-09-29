شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحسم مصير إيمري بشأن رحيله في يناير والان مع التفاصيل

حسم نادي يوفنتوس مصير نجمه الألماني إيمري بشأن رحيله عن الفريق والاستغناء عنه لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث كشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” في تقارير لها اليوم على عدم موافقة نادي يوفنتوس برحيل النجم الألماني على الرغم خروجه من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق وذلك بعد تعاقدت الإدارة مع كل من آرون رامسي من نادي آرسنال وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة: على أن إدارة يوفنتوس لا ترغب في الاستغناء على نجمها الألماني بالمغادرة في يناير، حيث كانو أبدوا مسؤولو باريس سان جيرمان اهتماما قويا بشأن التعاقد مع إيمري في الميركاتو الشتوي.