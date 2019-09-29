شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يتفوق على "ميسي ورونالدو" والان مع التفاصيل
حالة من الانتعاش يعيشها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع فريق بايرن ميونخ حيث يقدم أداء استثنائي منذ بداية الدوري الألماني في الأسابيع الأولى حيث نجح سريعا في التربع على صدارة الهدافي في سباق الحذاء الذهبي.
ويتم منح لقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وخاض ليفاندوفسكي 6 مباريات مع بايرن ميونخ ونجح في تسجيل 10 أهداف بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة.
واصبح فهو أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حيث يتم حساب الهدف بنقطتين في سباق الحذاء الذهبي بالنسبة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، أما الدوريات المصنفة من 6 إلى 11، فيتم احتساب الهدف بنقطة ونصف، بينما يعادل الهدف نقطة واحدة فقط في بقية الدوريات.
ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، أحرزهم خلال 7 جولات في الدوري الإنجليزي.
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