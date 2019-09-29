الامارات | سرقة منزل كاسميرو أثناء "الديربي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل كاسميرو أثناء "الديربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل لاعب وسط ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، للسرقة خلال مشاركته في "ديربي" مدريد أمام أتلتيكو أمس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد، أن منزل كاسيميرو تعرض للسرقة أثناء وجود زوجته وابنه بداخله.

ولم تتعرض زوجة أو نجل كاسيميرو لأي آذى لكن تم سرقة بعض مقتنيات من المنزل.

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وكان ريال مدريد حذر لاعبيه من نشر أي لقطات مصورة لمنازلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على أمنهم الشخصي.