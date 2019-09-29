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الامارات | سرقة منزل كاسميرو أثناء "الديربي"

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل كاسميرو أثناء "الديربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل لاعب وسط ، البرازيلي كاسيميرو، للسرقة خلال مشاركته في "ديربي" مدريد أمام أتلتيكو أمس السبت، في لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد، أن منزل كاسيميرو تعرض للسرقة أثناء وجود زوجته وابنه بداخله.

ولم تتعرض زوجة أو نجل كاسيميرو لأي آذى لكن تم سرقة بعض مقتنيات من المنزل.

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وكان ريال مدريد حذر لاعبيه من نشر أي لقطات مصورة لمنازلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على أمنهم الشخصي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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