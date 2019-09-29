صحيفة إسبانية تكشف مدة غياب ديمبيلي عن برشلونة

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب أنس عبد الغني

كشفت صحيفة إسبانية صباح اليوم الأحد عن التطورات الأخيرة بشأن إصابة عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة وذلك بسبب الإصابى الأخيرة الذي لحقت بيه افي أول مباراة بالموسم لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو



وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن عثمان ديمبيلي تجدت لديه الإصابة القديمة الذي تعرض لها من قبل الإصابة العضلية وأن مدة غيابه المتوقعة عن مباريات برشلونة حوالي 35 يوماً عن الملاعب.

أعلن برشلونة الإسباني أمس رسمياً عن انتكاسة مهاجمه وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي مجدداً وغيابه عن لقاء خيتافي بسبب الإصابة.