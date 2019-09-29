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صحيفة إسبانية تكشف مدة غياب ديمبيلي عن برشلونة

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

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صحيفة إسبانية تكشف مدة غياب ديمبيلي عن برشلونة

كتب

أنس عبد الغني

كشفت صحيفة إسبانية صباح اليوم الأحد عن التطورات الأخيرة بشأن إصابة عثمان ديمبيلي نجم نادي وذلك بسبب الإصابى الأخيرة الذي لحقت بيه افي أول مباراة بالموسم لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن عثمان ديمبيلي تجدت لديه الإصابة القديمة الذي تعرض لها من قبل الإصابة العضلية وأن مدة غيابه المتوقعة عن مباريات برشلونة حوالي 35 يوماً عن الملاعب.

أعلن برشلونة الإسباني أمس رسمياً عن انتكاسة مهاجمه وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي مجدداً وغيابه عن لقاء خيتافي بسبب الإصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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