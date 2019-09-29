- 1/2
- 2/2
الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
كشفت صحيفة إسبانية صباح اليوم الأحد عن التطورات الأخيرة بشأن إصابة عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة وذلك بسبب الإصابى الأخيرة الذي لحقت بيه افي أول مباراة بالموسم لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو
وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن عثمان ديمبيلي تجدت لديه الإصابة القديمة الذي تعرض لها من قبل الإصابة العضلية وأن مدة غيابه المتوقعة عن مباريات برشلونة حوالي 35 يوماً عن الملاعب.
أعلن برشلونة الإسباني أمس رسمياً عن انتكاسة مهاجمه وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي مجدداً وغيابه عن لقاء خيتافي بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسبانية تكشف مدة غياب ديمبيلي عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.