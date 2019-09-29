ساوثجيت يدخل ضمن أولويات توتنهام لتدريب الفريق

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الأحد 29 سبتمبر 2019
بوتشيتينو
كتب
أنس عبد الغني
كشفت صحيفة ديلي ستار على أن نادي توتنهام الإنجليزي وضع جاريث ساوثجيت ضمن أولوياته من أجل تدريب الفريق وذلك تحسبا لرحيل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن سبب وضع ساوثجيت ضمن أولويات توتنهام هو علاقته الجيده بمعظم لاعبوا الفريق لتواجدهم في منتخب إنجلترا.
ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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