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ساوثجيت يدخل ضمن أولويات توتنهام لتدريب الفريق

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

بوتشيتينو

بوتشيتينو

ساوثجيت يدخل ضمن أولويات توتنهام لتدريب الفريق

كتب

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أنس عبد الغني

كشفت صحيفة ديلي ستار على أن نادي توتنهام الإنجليزي وضع جاريث ساوثجيت ضمن أولوياته من أجل تدريب الفريق وذلك تحسبا لرحيل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن سبب وضع ساوثجيت ضمن أولويات توتنهام هو علاقته الجيده بمعظم لاعبوا الفريق لتواجدهم في منتخب إنجلترا.

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع من جدول ترتيب الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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