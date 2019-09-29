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زيدان يتلقى خبر سار في تدريبات المارينجي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

زين الدين زيدان

زين الدين زيدان

زيدان يتلقى خبر سار في تدريبات المارينجي

كتب

أنس عبد الغني

تلقى زين الدين ديدان المدير الفني أخبار سارة وذلك بعدما شهدت تدريبات ريال مدريد عودة صانع العاب الفريق إيسكو لأول مرة بعد تعرضه لإصابة العضلية منذ حوالي شهر ونصف.

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وكان ريال مدريد قد عاد سريعاً إلى التدريبات الصباحية اليوم الأحمر بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراته أمس ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالتعادل السلبي  ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر .

وخاض إيسكو التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي واصبح على استعداداً لدخول قائمة ريال مدريد في المباراة القادمة ضد كلوب بروج البلجيكي في ثان لقائات النادي الملكي ببطولة يوم الثلاثاء القادم.

وتغيب إيسكو عن جميع مباريات ريال مديد الماضية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي مع عودته سيكون عامل إيجابي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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