زيدان يتلقى خبر سار في تدريبات المارينجي

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الأحد 29 سبتمبر 2019
زين الدين زيدان
كتب
أنس عبد الغني
تلقى زين الدين ديدان المدير الفني ريال مدريد أخبار سارة وذلك بعدما شهدت تدريبات ريال مدريد عودة صانع العاب الفريق إيسكو لأول مرة بعد تعرضه لإصابة العضلية منذ حوالي شهر ونصف.
وكان ريال مدريد قد عاد سريعاً إلى التدريبات الصباحية اليوم الأحمر بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراته أمس ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالتعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري الإسباني.
وخاض إيسكو التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي واصبح على استعداداً لدخول قائمة ريال مدريد في المباراة القادمة ضد كلوب بروج البلجيكي في ثان لقائات النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.
وتغيب إيسكو عن جميع مباريات ريال مديد الماضية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي مع عودته سيكون عامل إيجابي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
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