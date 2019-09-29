برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم يوفنتوس

الأحد 29 سبتمبر 2019

يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت المنضم حديثاً لنادي يوفنتوس، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

Advertisements

ووفقا لشبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية على أن برشلونة أبدى اهتمامه بالمدافع الشاب ماتياس دي ليخت الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، حيث يراه مسؤلو البارسا الحل الأمثل لتدعيم لتدعيم قلب الدفاع في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ومازال الهولندي ماتييس دي ليخت لم يقدم الأداء المتوقع منه مع يوفنتوس مما يترك الجميع في حيرة في عملية تقييمه وخصوصاً بعد أن استقبل يوفنتوس 6 أهداف في أهم مباراتين لعبهما في بداية الموسم أمام أتلتيكو مدريد ونابولي.

وكان نادي برشلونة قد تابع دي ليخت عندما كان في صفوف أياكس أمستردام لكنه فشل في الوصول لاتفاق معه هذا الصيف، واختار اللاعب الانتقال إلى اليوفي والحصول على 8 مليون يورو كراتب سنوي إضافة إلى 4 ملايين يورو على شكل حوافز خلال الخمسة سنوات المقبلة.