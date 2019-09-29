شكرا لقرائتكم 7 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد عدم خوض فريق جينيراسيون فوت السنغالي لمباراته ضد الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن الفريق السنغالي لم يغادر فندق إقامته بالقاهرة حتى الآن والتوجه إلى إستاد برج العرب، المقرر أن يستضيف المباراة.

وما يؤكد أن مباراة الزمالك وجينيراسيون لن تقام في موعدها اليوم هو سفر 7 أفراد من بعثة الفريق السنغالي عائدة إلى السنغال منهم رئيس النادي الذي رفض التراجع عن قراره في رفضه قرار نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب، وتمسك بالخطاب الذي وصله قبل القدوم إلى مصر بإقامة المباراة أمس السبت على ملعب بتروسبورت.

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ويتمسك الفريق السنغالي حتى هذه اللحظات بموقفه، ويرفض السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة حيث يتواجد فى فندق إقامته فى مدينة نصر بعد سفر جزء من بعثته فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى السنغال.

وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وفقا للتعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعد طلب تأجيل اللقاء ونقله والذى وافق عليه الكاف فيما يرفض الفريق السنغالى الأمر رافضا الذهاب إلى برج العرب حيث تتواجد بعثته فى مدينة نصر بعد ذهابهم بالأمس إلى بتروسبورت الذى كان محددا قبل التعديلات لاستضافة اللقاء.