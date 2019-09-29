شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. تعادل إيجابى بين المصرى وبطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل هدف المصرى أحمد ياسر فى الدقيقة 4 من احداث المباراة ، بينما تعادل لبطل زنجبار إبراهيم على بالدقيقة 34 .
وأضاع لاعبو المصرى أكثر من فرصة هدف محقق، عن طريق حسين رجب ، والذى وصل بالكرة إلى مرمى الفريق الزنجبارى، أكثر من مرة، إلا أنها خرجت بجوار القائم.
يخوض المصرى اللقاء بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وأوستن أموتو.
ويجلس على مقاعد البدلاء ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد اللطيف، محمود حماد، دى ماريا، وحجاج عويس، فريد شوقى، سعيد صنبورى، ومحمود وادى.
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