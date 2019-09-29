شكرا لقرائتكم اليوم .. قرعة دورى الكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجرى في الواحدة ظهر غد الاثنين 30 سبتمبر قرعة دوري الكرة النسائية لموسم 19-2020 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم. وتم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لمسئولو الأندية المشاركة بالبطولة بإرسال مندوب خاص من كل نادي لحضور مراسم القرعة. Advertisements وتبحث اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطوير لعبة الكرة النسائية و الشاطئية و الصالات خلال الفترة القادمة وزيادة الممارسين لها. أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي انها اتخذت خطوات كبيرة نحو اقامة دوري المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم كما نجحت في منح الحافز الرياضي علي المجموع للاعبات المشاركات في الدوري من جميع المدارس من اجل تحفيز الفتيات علي المشاركة في اللعبة.

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