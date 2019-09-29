شكرا لقرائتكم المصري يكرر فوزه على ماليندي بثلاثية ويصعد لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المصري البورسعيدي، الفوز على ماليندي بطل زنجبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على برج العرب بالأسكندرية .

سجل أهداف المصري أحمد ياسر " هدفان فى الدقيقة 4 و 54 ، و أستن اموتو 60 ، بينما سجل هدف الفريق المنافس إبراهيم على بالدقيقة 34 من احداث المباراة .

وصعد المصرى التأهل إلى دور الـ 32 مكرر ، على أن يتحدد طرف المباريات المقبلة وفقا للقرعة التى يتم إجراؤها يوم 9 أكتوبر المقبل .

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بدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وأوستن أموتو ، ويتواجد على مقاعد البدلاء ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد اللطيف، محمود حماد، دى ماريا، وحجاج عويس، فريد شوقى، سعيد صنبورى، ومحمود وادى.

وتم إجراء أول تغيير فى الدقيقة 66 بنزول محمود حمد بدلا من كريم العراقى ، و حجاج عويس بدلا من عمر كمال بالدقيقة 73 ، و فى الدقيقة 83 شارك عبد الناصر دى ماريا بدلا من حسن على ، ليكون أخر تغييرات الفريق البورسعيدى .