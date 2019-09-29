شكرا لقرائتكم كواليس جينيراسيون في يوم مباراته ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الأجواء المحيطة لبعثة جينيراسيون فوت السنغالي داخل مقر إقامتهم في فندق الإقامة بالقاهرة، تبشر بأن الفريق السنغالي لا يرغب في خوض مباراة الإياب أمام الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب.

وجاءت كواليس اليوم الأحد لدى الفريق السنغالي الذي بدأ يومه بالاستيقاظ مبكراً والتوجه إلى المطعم لتناول وجبة الإفطار قبل العودة مجددا إلى غرفهم والخلود للراحة قبل نزول المطعم لتناول وجبة الغداء.

وظهر على لاعبي جينيراسيون حالة من الارتخاء وعدم انشغالهم بخوض المباراة، بخلاف نية الفريق السنغالي خوض مران في ملعب الفندق وتجاهل المباراة تماما وعدم السفر إلى الإسكندرية.

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ويتمسك الفريق السنغالي حتى هذه اللحظات بموقفه، ويرفض السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة حيث يتواجد فى فندق إقامته فى مدينة نصر بعد سفر جزء من بعثته فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى السنغال.

وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وفقا للتعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعد طلب تأجيل اللقاء ونقله والذى وافق عليه الكاف فيما يرفض الفريق السنغالى الأمر رافضا الذهاب إلى برج العرب حيث تتواجد بعثته فى مدينة نصر بعد ذهابهم بالأمس إلى بتروسبورت الذى كان محددا قبل التعديلات لاستضافة اللقاء.